© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta di Parma riserva spazio in prima pagina alle parole di Mattia Sprocati, attaccante a segno nell'ultimo turno di campionato. "Parla Sprocati: 'Un sogno giocare e segnare in A'", scrive il quotidiano in edicola.