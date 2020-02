Pareggio in rimonta per il Parma che ha colto un importante 2-2 in quel di Cagliari, grazie ad un gol nel recupero di Cornelius. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Parma coraggio. Kucka-Cornelius, Cagliari rimontato due volte: 2-2".

Gervinho resta, per ora - Il quotidiano emiliano poi ha dedicato un titolo anche alla situazione di Gervinho che per il momento dovrebbe rimanere in gialloblu. "Caso Gervinho: per ora non va via".