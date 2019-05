Gazzetta di Parma: "Parma e Sampdoria si scambiano le maglie"

© foto di stefano tedeschi

Domenica alle 15 Parma e Sampdoria saranno di scena allo stadio Tardini per la trentacinquesima giornata di Serie A, così in occasione dello storico gemellaggio tra le due tifoserie, le società hanno deciso di disputare il match con delle maglie particolari fatte appositamente per l'occasione. La Gazzetta di Parma titola così in prima pagina, sotto alle foto dei due capitani, Bruno Alves e Fabio Quagliarella: "Parma e Sampdoria domenica si scambiano le maglie". Per i ducali casacca in stile Sampdoria, tutta blu con fasce orizzontali bianche e gialle, mentre per i doriani casacca bianca con croce formata da linee blu, rosse e nere.