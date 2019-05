Gazzetta di Parma: "Parma-Fiorentina, biglietti a un euro"

La Gazzetta di Parma dà spazio in prima pagina all'iniziativa della società crociata, che, per il match contro la Fiorentina, ha indetto prezzi popolarissimi: i biglietti costeranno infatti a un euro. Chiamata importante per la tifoseria ducale, che ha già risposto presente: quasi esaurita la Tribuna Petitot. Ciò rende chiaro il peso della sfida di domenica, sottolineato in conferenza stampa anche dal difensore Simone Iacoponi: "Per noi è come una finale, serve l'aiuto di tutti", le parole dell'ex Virtus Entella.