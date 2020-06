Gazzetta di Parma: "Parma, grinta e carattere. La salvezza è più vicina"

vedi letture

Pareggio esterno ieri per il Parma. La formazione di Roberto D'Aversa si è divisa la posta in palio insieme al Torino nel match che ha segnato il ritorno ufficiale della Serie A. I granata si sono portati in vantaggio con Nkoulou ma alla mezzora del primo tempo Kucka ha fissato il punteggio sull'1-1. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma: "Parma, grinta e carattere. La salvezza è più vicina".