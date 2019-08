Gazzetta di Parma: "Parma-Juve alle 18 di sabato 24"

Sulla Gazzetta di Parma di oggi si parla del debutto in campionato dei crociati. Sarà un debutto eccellente per il Parma di Roberto D'Aversa, che incontrerà alla prima giornata la Juventus. Sarà anche la prima gara in assoluto del nuovo campionato di Serie A: è infatti l'anticipo di sabato 24 agosto alle ore 18. Ieri comunque è stata una giornata molto calda per gli emiliani, che continuano la preparazione in vista della prossima stagione e hanno anche presentato la terza maglia ufficiale.