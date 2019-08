Gazzetta di Parma: "Parma-Juve, esaurito il settore ospiti"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma apre in prima pagina con un titolo dedicato al big match contro la Juventus che aprirà il prossimo campionato: "Parma-Juve, tifosi bianconeri scatenati. Settore ospiti già esaurito". Aveva aperto ieri mattina la prevendita per il settore ospiti del Tardini, ma dopo poche ore tutti i biglietti erano già stati terminati. Ora spazio alla vendita della Curva Sud, per un Tardini che va verso il primo tutto esaurito dell'anno.