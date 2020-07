Gazzetta di Parma: "Parma-Napoli: niente più scuse, fuori l'orgoglio"

"Parma-Napoli: niente più scuse, fuori l'orgoglio". La Gazzetta di Parma in edicola quest'oggi dedica il taglio alto alla sfida di questa tra i crociati e gli azzurri. Momento molto complicato per la squadra di D'Aversa, reduce da cinque ko in sei partite: serve una scossa, per concludere nel miglior modo possibile la stagione, dopo il rendimento deludente post-lockdown.