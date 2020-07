Gazzetta di Parma: "Parma nel tunnel. Ko a Roma, Non basta il rigore e un altro negato"

"Parma nel tunnel. Perde anche a Roma. Non basta il rigore (e un altro negato)" scrive la Gazzetta di Parma in prima pagina, analizzando il ko in casa della Roma. Ducali avanti con un rigore di Kucka. Poi la rimonta giallorossa firmata da Mkhitaryan e Veretout. Proteste per un calcio di rigore negato ai crociati al 74', quando Mancini anticipa Kucka su una palla alta, ma lo fa con il gomito sinistro.