Gazzetta di Parma: "Parma, oggi il primo test contro il Carpi"

Sulla prima pagina della Gazzetta di Parma c'è spazio anche per il Parma Calcio di Liverani, pronto a scendere in campo quest'oggi. "Parma, oggi il primo test contro il Carpi" scrive il quotidiano. Oggi la prima amichevole della nuova formazione guidata dal tecnico ex Lecce. Nessun nuovo acquisto sin qui ma c'è curiosità per vedere all'opera la squadra con i dettami tattici del nuovo allenatore.