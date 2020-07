Gazzetta di Parma: "Parma, trattativa in corso con un gruppo di investitori del Qatar"

"Parma, trattativa in corso con un gruppo di investitori del Qatar": il taglio centrale dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma certifica la veridicità sulle voci del cambio di proprietà in casa crociata rimbalzate nelle ultime ore. La trattativa è in fase molto avanzata: Hisam Al Mana, a capo dell'Al Mana Group, si appresta ad acquisire le quote di maggioranza del club.