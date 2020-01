"Parte il mercato, Kulusevski alla Juventus": così la Gazzetta di Parma in edicola oggi. Prime operazioni di mercato definite. Lo svedese del Parma, ma di proprietà dell'Atalanta, svolgerà le visite mediche quest'oggi con i bianconeri. Kulusevski dovrebbe rimanere a Parma fino a giugno, ma il condizionale è d'obbligo perché se Emre Can dovesse andare al Paris SG i bianconeri porterebbero subito il ragazzo in bianconero, mentre al Parma potrebbe andare Pjaca come contropartita tecnica.