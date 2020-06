Gazzetta di Parma: "Per fortuna che c'è il vichingo Cornelius"

vedi letture

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Per fortuna che c'è il vichingo Cornelius". Il danese è arrivato a Parma la scorsa estate in prestito biennale dall'Atalanta, con obbligo di riscatto, per dare respiro al grande colpo offensivo crociato Roberto Inglese. Ma tra infortuni vari l'attaccante di Lucera quest'anno si è visto poco in campo e così a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco crociato è stato spesso e volentieri Andreas Cornelius, attuale capocannoniere gialloblu. Il rush finale del Parma passerà molto dai suoi piedi, dal suo fisico e dai suoi colpi di testa.