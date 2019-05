Gazzetta di Parma: "Per i crociati un tesoretto di 44 milioni"

La Gazzetta di Parma di oggi concede un piccolo spazio nella prima pagina del giornale anche alla squadra della città emiliana. "Per il Parma un tesoretto di 44 milioni" si legge, con riferimento alle quote derivanti dai diritti tv. L'aspetto economico diventa particolarmente importante per il club ducale, dal momento che il ds Faggiano dovrà effettuare molte operazioni di mercato, tra il rinnovamento della rosa ed eventuali riscatti.