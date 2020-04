Gazzetta di Parma: "Per la Serie A un piano B che sa di stop"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio alto: "Per la Serie A un piano B che sa di stop". Dopo il rincorrersi di date ed ipotesi delle ultime settimane per la ripresa del campionato, ieri è arrivata una brusca frenata da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che invitato il calcio a pensare ad un piano B che preveda la mancata ripartenza. Saranno giorni di fuoco, con videoconferenza tra i presidenti di Serie A e i rappresentanti della federazione, con l'assemblea di Lega fissata con urgenza per domani mattina. Poi una risposta sul piano d'intenti da presentare al governo. Una lunga battaglia che pare lontano dalla conclusione.