Gazzetta di Parma, Perrone: "Ripartire si può ma il rischio zero non ci sarà mai"

Stefano Perrone è il Chief Operating Officer del Parma e ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta di Parma in edicola oggi. "Ripartire si può ma il rischio zero non ci sarà mai" le sue parole. Perrone ha poi aggiunto: "Per ora stiamo facendo le valutazioni sugli scenari che si prospettano - spiega Perrone -, valutazioni di carattere operativo, organizzativo per l'utilizzo del personale. Ovvero come gestire al meglio il personale mentre l'attività è praticamente ferma. Tra ferie, attività in smart working e collegamenti con la sede centrale per essere comunque operativi sotto tutti i punti di vista. E organizzare la ripresa".