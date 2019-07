Gazzetta di Parma: "Pezzella e Laurini sempre più vicini"

Sulla Gazzetta di Parma di oggi si parla anche di sport, con il calciomercato del Parma protagonista nelle pagine interne del quotidiano. "Pezzella e Laurini sempre più vicini. Scozzarella e Stulac pronti a salutare", è quanto si legge nel titolo. Vincent Laurini potrebbe essere il primo rinforzo, anche se ieri si è regolarmente presentato per le visite mediche con la Fiorentina. Per Giuseppe Pezzella, di proprietà dell'Udinese, c'è tanta concorrenza, ma è un giocatore che piace molto ai crociati. Capitolo cessioni: Scozzarella verso la Cremonese, Stulac piace a mezza Serie B (Empoli e Pescara in pole).