La Gazzetta di Parma oggi in edicola parla della squadra locale anche in prima pagina. In taglio alto, infatti, si legge un virgolettato del presidente Pietro Pizzarotti: "Inglese? Non ci siamo arresi". Il riferimento è ovviamente a Roberto Inglese, che il Parma rivorrebbe con sé dal Napoli: nessun mistero dunque sull'obiettivo di mercato dei crociati in attacco. Maggiori dettagli all'interno, dove il presidente conferma, a malincuore, che Mario Balotelli non vestirà la maglia del Parma.