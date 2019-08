Gazzetta di Parma: "Pizzarotti: un punto in più e Tardini sempre pieno"

© foto di proto1

Sulla Gazzetta di Parma di oggi, in prima pagina, campeggiano le parole del presidente del Parma, Pietro Pizzarotti. "Un punto in più e il Tardini sempre pieno" è il desiderio del presidente crociato per la nuova stagione. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano, il massimo dirigente ducale ripercorre aspettative e speranze in vista del prossimo campionato. Così a 20 giorni dal match con la Juve: "Spero di arrivare a quindicimila abbonati. La squadra è forte e può salvarsi ancora".