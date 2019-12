Gazzetta di Parma: "Pochi gialli e tanti contropiedi vincenti"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi propone interessanti statistiche sui crociati, titolando: "Pochi gialli e tanti contropiedi vincenti". I crociati hanno viaggiato sin qui alla media di due cartellini gialli per partita, 32 in totale. Solo il Torino ne ha preso uno di meno, ma i granata sono incappati anche in 5 espulsioni mentre il Parma non ha ancora ricevuto cartellini rossi. Poi sono ben sette i gol realizzati dal Parma su azioni da contropiede: il gioco del Parma si è evoluto, ma quando capita di ripartire in contropiede i crociati sono letali, nessuno ha fatto meglio.