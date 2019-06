Sulla Gazzetta di Parma di oggi si ragiona sulle operazioni relative alla valorizzazione di alcuni giovani calciatori. Nella scorsa stagione infatti diversi elementi di proprietà del Parma sono stati protagonisti nel campionato di Serie C, come Andrea Dini al Trapani, Matteo Brunori all'Arezzo e Alessandro Minelli al Rende. Probabilmente questi tre giocatori vedranno il salto di categoria nella prossima stagione, ed è prevedibile che a inizio preparazione verranno aggregati alla prima squadra del Parma. Da valutare anche il futuro di Gianni Munari, che potrebbe giocare ancora in Serie B o in Serie C, oppure potrebbe diventare dirigente dei crociati.