Gazzetta di Parma, Prandelli: "Squadra forte ma anno difficile"

"Parma squadra forte ma anno difficile": parola di Cesare Prandelli, ex tecnico dei crociati, alla Gazzetta di Parma. Alla ripresa la sfida tra Parma e Genoa. Parola al doppio ex: "Si affrontano due squadre che stanno alternando buone prestazioni a gare così così. Mi sembra che siano due squadre che stanno cercando ancora la loro strada da percorrere con grande determinazione. Forse manca ancora un po' di equilibrio in entrambe, quindi c'è sicuramente curiosità per vedere se dopo la sosta troveranno questa strada, se avranno più concretezza".