Gazzetta di Parma: "Prestiti? Restano una questione da risolvere"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola riporta d'attualità il problema dei prestiti in scadenza al 30 di giugno, titolando in taglio alto di prima pagina: "Prestiti? Restano una questione da risolvere". La spinosa questione dei contratti in scadenza a fine mese ancora non è stata risolta ed il tempo comincia ad essere sempre più stretto. Serve una linea FIGC a cui tutte le società possano poi allinearsi, per concludere la stagione in serenità e programmare il futuro.