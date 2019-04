Gazzetta di Parma: "Punizioni letali contro il Milan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La punizione di Bruno Alves che ha regalato al Parma il pari contro il Milan è solo l'ultima prodezza da fermo della storia ducale contro i rossoneri. La Gazzetta di Parma ripercorre tutti i precedenti nel pezzo dal titolo: "Bortolazzi, Asprilla, Galloppa e Parolo come Alves: punizioni letali contro il Milan". "Storicamente - scrive ancora il quotidiano - i rossoneri sembrano essere bersagli prediletti per i vari specialisti crociati sui calci piazzati e i tifosi varie volte si sono spellati le mani in applausi".