Gazzetta di Parma: "Quando i ducali trattavano con le big"

Spazio ai ricordi nella sezione sportiva della Gazzetta di Parma: "Non solo Darmian: quando il Parma trattava con le big". La trattativa conclusa per il terzino ex Manchester United ha rinverdito il ricordo di altri acquisti, nell'ultimo quarto di secolo, da parte del club crociato a casa di grandi club stranieri. Da Pepito Rossi a Jesper Blomqvist arrivati dal Manchester United, da Fernando Couto a Hristo Stoichkov, passando per i vari Crespo ('96) dal River Plate, Fabio Simplicio (2004) dal San Paolo, Paletta dal Boca (2010), Pedros ('97) dal Marsiglia, Thuram ('96), Lamouchi (2000) e Djetou (2001) dal Monaco, In tempi più recenti Borini (2011) è stato prelevato dal Chelsea.