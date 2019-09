Gazzetta di Parma: "Quanti ex sulla rotta Parma-Cagliari"

Approfondimento sulla sfida di domenica prossima tra Parma e Cagliari sulle pagine della Gazzetta di Parma in edicola oggi. "Da Zola a Cigarini, quanti doppi ex sulla rotta sarda". Tanti i calciatori che hanno vestito la maglia del Cagliari e la maglia del Parma. Da Daniele Dessena passando per Andrea Pisanu e Patrick Mboma, tanti i calciatori che hanno incrociato le loro strade tra Parma e Cagliari.