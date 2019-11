Gazzetta di Parma: "Quanto corrono i crociati! Kulusevski maratoneta"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Parma, quanto corri! Kulusevski maratoneta". il Parma (109 km percorsi a gara) corre come le prime della classe, Inter (prima in questa speciale classifica con 111 km) e Juventus (108 km). A proposito di km percorsi: parlando dei singoli giocatori il primo Brozovic (Inter) con 111 e il secondo è il crociato Kulusevski con più di 109. E' un Parma che sopperisce ad alcune lacune correndo più dell'avversario, ed il giovane talento svedese, che ieri sera ha trovato il debutto con la Svezia, è la vera arma in più finora.