Gazzetta di Parma: "Quasi fatta per Laurini al Parma"

Nella prima pagina della Gazzetta di Parma, in taglio laterale, c'è spazio anche per una breve notizia di calciomercato. "E' quasi fatta per il francese Laurini al Parma", si legge: i crociati nella prossima stagione cambieranno volto anche sulle fasce. Quello del giocatore della Fiorentina potrebbe essere uno dei tanti volti nuovi del Parma che verrà.