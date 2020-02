vedi letture

Gazzetta di Parma: "Rabbia in energia positiva per sbancare Sassuolo"

"Ripartire. Il Parma vuol trasformare la rabbia in energia positiva per sbancare il Mapei Stadium": così la Gazzetta di Parma in edicola oggi. I crociati hanno ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista del match con il Sassuolo in programma domenica. Il Parma vuole smaltire la rabbia per le polemiche arbitrali post-Lazio, trasformandola in energia positiva per vincere in casa dei neroverdi.