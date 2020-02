"Parma nel mio destino. Ero già venuto a 15 anni per un provino": parla così Ionut Radu, nuovo portiere del Parma, presentato ieri alla stampa. La Gazzetta di Parma riporta le sue dichiarazioni: "La prima volta che ho messo piede su un campo di calcio in Italia è stato qui a Parma quando avevo 15 anni per fare un provino. Poi l'ho fatto con l Inter. E adesso il destino ha voluto che tornassi qui. Sono molto contento della scelta che ho fatto, arrivo a Parma con spirito di sacrificio per lavorare e ottenere il massimo possibile: sono qui per dare una mano alla squadra per raggiungere l'obiettivo".