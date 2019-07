© foto di Marco Frattino

La Gazzetta di Parma in edicola riserva spazio alla formazione ducale, in particolare all'intervista rilasciata ieri dal difensore Simone Iacoponi. "Il Parma? Svolta nella mia carriera", le parole del calciatore in forza alla squadra di mister D'Aversa che rappresenta anche il titolo del quotidiano. "Quella scorsa è stata una bellissima annata ed è stata una grande soddisfazione per me aver giocato 38 partite su 38, una bellissima conquista. Sono davvero soddisfatto", ha aggiunto Iacoponi dal ritiro estivo della formazione emiliana.