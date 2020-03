Gazzetta di Parma: "Riposo forzato e allenamenti personalizzati"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio basso di prima pagina: "Parma, riposo forzato e allenamenti personalizzati". I crociati hanno deciso di sospendere gli allenamenti fino a mercoledì 18 marzo, in attesa di nuove notizie da parte di Governo e Federcalcio. Questo riposo forzato permetterà a diversi calciatori crociati di rientrare dai rispettivi infortuni. Per non perdere la forma fisica sono stati realizzati degli allenamenti personalizzati per i gialloblu, in modo che tutti si possano presentare al massimo delle forze alla ripresa, recuperando dai rispettivi acciacchi.