"Per il Parma è un ritorno al futuro (cambiando pelle)": così la Gazzetta di Parma all'interno della sezione sportiva. Un Parma diverso ma con molti richiami al passato quello visto mercoledì sera al Tardini contro il Sassuolo. L'atteggiamento tattico messo in campo contro i neroverdi ha ricalcato, per molti versi, quello che si era visto per quasi tutto lo scorso campionato. Difesa attenta, centrocampo che filtra e che innesca le punte.