Gazzetta di Parma: "Saluti e baci: il Parma si diverte al festival del gol, Lecce in B"

"Saluti e baci: il Parma si diverte al festival del gol, Lecce in B". Questo il titolo che la Gazzetta di Parma dedica in taglio centrale al risultato ottenuto ieri dalla squadra di D'Aversa. Al Via del Mare termina con un pirotecnico quattro a tre una partita che condanna i salentini alla retrocessione in cadetteria. I crociati chiudono il loro campionato all'undicesimo posto.