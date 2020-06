Gazzetta di Parma: "Salvezza. Poi sognare non costa nulla"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in prima pagina: "Parma, salvezza. Poi sognare non costa nulla". I crociati saranno i primi a tornare in campo, nel recupero contro il Torino e partiranno dalla tranquilla zona del nono posto in classifica, con 35 punti già in cascina. L'obiettivo salvezza non è così lontano, e potrebbero bastare pochi match della ripresa per metterlo in cassaforte. Poi si potrà sperare in qualcosa di più, dato che ad oggi la zona europea dista solo un paio di lunghezze. Ci sarà tanto da fare e le incognite sono tante, ma con i punti salvezza in tasca nel giro di poche giornate poi si potrà sognare un piazzamento importante.