La Gazzetta di Parma dedica un titolo in prima pagina alle vicende del Parma calcio e in particolare al calciomercato dei crociati. "Sarà Radu il nuovo portiere al posto di Sepe" scrive il quotidiano. Oggi dovrebbe essere il giorno dell'ufficialità per l'arrivo in maglia crociata di Ionut Radu, portiere romeno tesserato per l'Inter, in prestito al Genoa.