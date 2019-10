Gazzetta di Parma: "Scozzarella squalificato per bestemmia"

"Scozzarella squalificato per bestemmia con la prova tv": così la Gazzetta di Parma in edicola oggi. Oggi Parma-Verona, primo anticipo della decima giornata del campionato di Serie A, ma il centrocampista non potrà scendere in campo. D'Aversa studia le alternative: in regia potrebbe esserci spazio per uno tra Brugman (uscito dai radar nelle ultime settimane) oppure Hernani.