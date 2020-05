Gazzetta di Parma: "Scusa se ti faccio gol: tutti gli ex a segno contro i crociati"

Interessante focus sulla Gazzetta di Parma che è andata a spulciare gli archivi per analizzare i gol che il Parma ha subito dai suoi ex, sin dagli anni '80. "Parma, scusa se ti faccio gol: tutti gli ex a segno" scrive il quotidiano. Sono di due centrocampisti gli ultimi gol subiti da ex, entrambi in questa stagione: Candreva (già cecchino nella Lazio nel 2014) con l’Inter e Dzemaili, in pieno recupero, a Bologna, in due gare finite 2-2.