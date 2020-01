"Senza Gagliolo e una punta centrale: i rebus di D'Aversa": così la Gazzetta di Parma in prima pagina, in vista della sfida tra l'Atalanta e il Parma. A Bergamo, D'Aversa senza punte e lo squalificato Gagliolo. Tante ipotesi per tamponare l'emergenza, tra queste anche il cambio modulo. Inglese anche ieri ha lavorato parzialmente con i compagni ma non sarà a disposizione per Bergamo. Lavoro differenziato per Cornelius. Terapie per Gervinho, rientrato in sede, e Karamoh.