Gazzetta di Parma, Sepe: "Prima la salvezza, poi il resto"

Luigi Sepe, portiere del Parma, ha partecipato al Meet&Greet con i tifosi. Il portiere ha parlato anche del suo momento e della stagione con i ducali. "Felice per le mie prime 50 presenze nel Parma. E ora penso alla Roma" il titolo scelto dalla Gazzetta di Parma. Il portiere ha poi aggiunto: "Spero di aggiungere qualche altro zero alle mie presenze. Ho tanti anni di contratto, ma guardo partita dopo partita. Adesso dobbiamo salvarci e poi si vedrà: magari tra un anno il Parma non mi vuole più e bisogna valutare anche quello. Scherzi a parte, fin quando ci sono le condizioni per lavorare qui io sono contentissimo di stare a Parma".