La Gazzetta di Parma dedica un focus al mercato del Parma. "Si decide per Kulusevski e può tornare Parolo" scrive il quotidiano ducale. Lo svedese classe 2000 dovrebbe rimanere a Parma fino al termine della stagione, poi l'Atalanta deciderà a chi e a quale cifra cederlo in estate. Nel frattempo il Parma pensa anche al mercato in entrata: spunta la suggestione Marco Parolo, finito tra le riserve della Lazio.