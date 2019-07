Gazzetta di Parma: "Si va in Austria. Torna Bastoni?"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma titola in taglio alto: "Si va in Austria, torna Bastoni?". Il Parma partirà oggi per la secondo parte di ritiro che si svolgerà in Austria, a Bad Hall, ma con un occhio si continua a monitorare il mercato, alla ricerca di un colpo difensivo. Ed il nome proposto oggi dal quotidiano è quello di Alessandro Bastoni, che nella scorsa stagione ha già vestito la maglia crociata. Il direttore sportivo Daniele Faggiano starebbe lavorando sottotraccia per riportare in crociato il difensore, seppur in prestito secco, in virtà dei buoni rapporti tra le società.