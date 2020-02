TUTTOmercatoWEB.com

© foto di stefano tedeschi

Gazzetta di Parma: "Soluzione in vista per Gervinho. Oggi in campo?"

La Gazzetta di Parma titola oggi in prima pagina sul caso Gervinho, che pare essere ad una conclusione: "Soluzione in vista per Gervinho. Oggi in campo?". ll Parma e il giocatore sembrano pronti a voltare pagina: oggi infatti l' ivoriano potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra, dopo che era stato messo fuori rosa alla fine del tribolato mercato invernale concluso con il mancato passaggio all' Al Saad. Oggi potrebbe essere dunque il giorno del grande perdono. E di Gervinho reintegrato in rosa.