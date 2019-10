Gazzetta di Parma: "Squadra al completo per il Genoa"

"Squadra al completo per il Genoa": così la Gazzetta di Parma in edicola oggi. Domenica alle ore 18, i crociati affronteranno il Genoa al Tardini. Ieri il Parma si è allenato, per la prima volta dopo lo stop in campionato, a ranghi compatti. I vari giocatori in giro con le rispettive Nazionali sono reintrati alla spicciolata, Kucka per primo poi Gagliolo e Dermaku e, per ultimi, Cornelius e Kulusevski. Ora D'Aversa può scegliere.