Gazzetta di Parma: "Stasera al Tardini sfida tosta con il Toro"

© foto di stefano tedeschi

Parma-Torino sarà il posticipo di questa sera della sesta giornata di Serie A. I crociati, vittoriosi mercoledì all'ultimo respiro contro il Sassuolo, affronteranno un Torino galvanizzato dalla vittoria in rimonta di giovedì scorso contro il Milan, con una doppietta di Belotti nel giro di quattro minuti. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola quindi: "Stasera al Tardini sfida tosta con il Toro". Sarà una gara complicata per i gialloblu, che dovranno sfoderare un'ottima prestazione per cercare ulteriori punti in classifica.