Gazzetta di Parma: "Stop gialloblù: una settimana di vacanza per i crociati"

"Il Parma si ferma: una settimana di vacanza per i crociati": così la Gazzetta di Parma in edicola oggi. Il calcio si è fermato e si ferma anche il Parma. Stop agli allenamenti dei crociati: una settimana di pausa per i crociati che riprenderanno ad allenarsi a Collecchio mercoledì prossimo, tra una settimana esatta. Così, quello di ieri, è stato l'ultimo allenamento a Collecchio per questa settimana.