Gazzetta di Parma su Faggiano: "Non tutti hanno capito il progetto"

© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola così nella sua sezione sportiva: "Troppi mugugni, non tutti hanno capito il nostro progetto". Queste le parole del ds Daniele Faggiano evidenziate dall'intervista concessa ieri a Radio Parma. Il direttore sportivo crociato continua poi dichiarando di sentirsi in famiglia a Parma e che se ci sarà la volontà di crescere insieme sarà ben contento di rinnovare il contratto che lo lega alla società del Presidente Pizzarotti. Alla domanda sui progetti futuri il ds crociato risponde: "Forse non tutti hanno capito il nostro, ci sono state contestazioni: qualcuno non ricorda da dove veniamo".