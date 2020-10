Gazzetta di Parma sui crociati: "Colpo grosso: dal Nizza è arrivato Cyprien"

In taglio alto sulla Gazzetta di Parma c'è spazio per l'ultimo acquisto dei crociati: "Colpo grosso: dal Nizza è arrivato Cyprien", titola il quotidiano. Rinforzo molto importante per i ducali, che il d.s. Carli mette a disposizione di Fabio Liverani. Ieri l'arrivo a Parma del francese, che ha dichiarato: "Sono in un grande club".