Gazzetta di Parma sui crociati: "Due rigori contro e uno solo a favore: terzo ko di fila"

"Due rigori contro e uno solo a favore: terzo ko di fila" scrive la Gazzetta di Parma in prima pagina, commentando la sconfitta del Parma, in casa, contro la Fiorentina. Doppio rigore trasformato da Pulgar nel primo tempo. Nella ripresa Kucka accorcia le distanze, sempre su calcio di rigore, ma non basta per evitare la terza sconfitta di fila.