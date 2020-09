Gazzetta di Parma sui crociati: "Ecco la maglia da trasferta: in due versioni"

La Gazzetta di Parma in edicola questa mattina dedica spazio in apertura all'annuncio della nuova seconda maglia dei gialloblù: "Ecco la maglia da trasferta: in due versioni", titola il quotidiano. Una divisa è a base gialla, con fascione blu scuro. L'altra è in tinta royal, con rifiniture e inserto principale in giallo. Dunque un kit dalle due anime, realizzato da Erreà Sport.